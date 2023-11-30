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МВФ: стоимость газа в ЕС выросла в два раза после сокращения поставок из России

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Оптовая стоимость газа в странах Евросоюза выросла примерно в два раза. Это произошло после сокращения объёмов прямых поставок из России, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
МВФ: стоимость газа в ЕС выросла в два раза после сокращения поставок из России
  • Gettyimages.ru

«Общая внешняя зависимость ЕС от энергоносителей изменилась мало, однако сильно изменилось то, где он их закупает», — сказала она, выступая в Берлине по случаю вручения ей премии германского Института мировой экономики.

Гопинат напомнила, что после начала Россией специальной военной операции на Украине ЕС сократил прямой импорт российского газа с 20% от общего импорта газа в 2020 году до примерно 5% к первой половине 2023 года. При этом объединение значительно нарастило импорт из США и Норвегии.

«За данную реорганизацию, хотя она и явно требовалась, пришлось заплатить», — признала эксперт, её слова приводит ТАСС.

Оптовые цены на газ в ЕС «теперь примерно в два раза выше» и «значительно выше, чем в США», подчеркнула она.

Как отмечал президент России Владимир Путин, стоимость энергетических ресурсов выросла для Запада до небес после отказа от энергоносителей из России.

Он также назвал неумным отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку — 2».

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