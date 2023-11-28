RT в Telegram
Подпишись

«Газпром»: Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире

Короткая ссылка
Компания «Газпром» по итогам заседания совета директоров опубликовала сообщение по поводу перспектив отрасли сланцевого газа и СПГ в мире, в котором указала на то, что Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире.
«Газпром»: Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Согласно прогнозам компании, в перспективе существенное увеличение производства СПГ ожидается, в частности, в США, Катаре и России, при этом снижение ожидается в Австралии.

«Значительный вклад в развитие отечественной отрасли СПГ внесёт «Газпром». В результате Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что заявка Китая на поставку газа по «Силе Сибири» 23 ноября превысила суточные контрактные обязательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить