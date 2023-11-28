«Газпром»: Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире

Компания «Газпром» по итогам заседания совета директоров опубликовала сообщение по поводу перспектив отрасли сланцевого газа и СПГ в мире, в котором указала на то, что Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире.

Согласно прогнозам компании, в перспективе существенное увеличение производства СПГ ожидается, в частности, в США, Катаре и России, при этом снижение ожидается в Австралии.

«Значительный вклад в развитие отечественной отрасли СПГ внесёт «Газпром». В результате Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что заявка Китая на поставку газа по «Силе Сибири» 23 ноября превысила суточные контрактные обязательства.