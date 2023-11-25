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«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР

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Заявка Китая на поставку газа по «Силе Сибири» 23 ноября снова превысила суточные контрактные обязательства.
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

Об этом заявили в «Газпроме».

«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства», — сказано в сообщении.

Уточняется, что компания поставила все запрошенные объёмы и установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки трубопроводного газа в Китай достигнут в перспективе 100 млрд куб. м в год.

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