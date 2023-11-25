«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР
- Gettyimages.ru
- © Larry Lee Photography
Об этом заявили в «Газпроме».
«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства», — сказано в сообщении.
Уточняется, что компания поставила все запрошенные объёмы и установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки трубопроводного газа в Китай достигнут в перспективе 100 млрд куб. м в год.