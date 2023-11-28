В Подмосковье промышленное производство выросло на 13% с начала 2023 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе в отчётном периоде вырос немного больше — на 15,1%», — сказала Зиновьева.
Также отмечается, что производители компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%, машин и оборудования — на 30,3%, транспортных средств и оборудования — на 32,4%.
Ранее сообщалось, что на Кубани поддержат реализацию пяти импортозамещающих производств.