В Подмосковье промышленное производство выросло на 13% с начала 2023 года

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что индекс промышленного производства региона с начала 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе в отчётном периоде вырос немного больше — на 15,1%», — сказала Зиновьева.

Также отмечается, что производители компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%, машин и оборудования — на 30,3%, транспортных средств и оборудования — на 32,4%.

Ранее сообщалось, что на Кубани поддержат реализацию пяти импортозамещающих производств.