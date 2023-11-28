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В Подмосковье промышленное производство выросло на 13% с начала 2023 года

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Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что индекс промышленного производства региона с начала 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В Подмосковье промышленное производство выросло на 13% с начала 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает телеканал «360».

«Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе в отчётном периоде вырос немного больше — на 15,1%», — сказала Зиновьева.

Также отмечается, что производители компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%, машин и оборудования — на 30,3%, транспортных средств и оборудования — на 32,4%.

Ранее сообщалось, что на Кубани поддержат реализацию пяти импортозамещающих производств.

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