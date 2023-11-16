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На Кубани поддержат реализацию пяти импортозамещающих производств

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Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель провёл совещание по вопросам субсидирования местного производства, в ходе которого сообщил, что пять одобренных проектов импортозамещающих технологических производств получат финансовую поддержку от краевого правительства.
На Кубани поддержат реализацию пяти импортозамещающих производств
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

На их реализацию из краевого бюджета выделено более 200 млн рублей, отметил он.

«Мы открытый регион, открыты для других технологичных производств в сфере импортозамещения, которые могут создаваться с нуля на территории нашего региона», — цитирует его «Кубань 24».

Также отмечается, что в регионе с помощью бюджетного финансирования увеличат выпуск минерального порошка, расширят производство камер видеонаблюдения и др.

Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.

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