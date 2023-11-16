На Кубани поддержат реализацию пяти импортозамещающих производств

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель провёл совещание по вопросам субсидирования местного производства, в ходе которого сообщил, что пять одобренных проектов импортозамещающих технологических производств получат финансовую поддержку от краевого правительства.

На их реализацию из краевого бюджета выделено более 200 млн рублей, отметил он.

«Мы открытый регион, открыты для других технологичных производств в сфере импортозамещения, которые могут создаваться с нуля на территории нашего региона», — цитирует его «Кубань 24».

Также отмечается, что в регионе с помощью бюджетного финансирования увеличат выпуск минерального порошка, расширят производство камер видеонаблюдения и др.

Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.