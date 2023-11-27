RT в Telegram
Подпишись

Утверждён перечень фирм, самостоятельно определяющих объём публичных данных

Короткая ссылка
Утверждён перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объём раскрываемой информации.
Утверждён перечень фирм, самостоятельно определяющих объём публичных данных
  • Gettyimages.ru

Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

В список, в частности, включены «Роснефть» и несколько её дочерних компаний, «Славнефть» и её дочерние компании, «Башнефть» и её предприятия.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить