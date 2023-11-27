Утверждён перечень фирм, самостоятельно определяющих объём публичных данных

Утверждён перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объём раскрываемой информации.

Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

В список, в частности, включены «Роснефть» и несколько её дочерних компаний, «Славнефть» и её дочерние компании, «Башнефть» и её предприятия.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России в 2023 году.