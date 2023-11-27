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Financial Times: цена золота достигла максимума за полгода

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Стоимость золота 27 ноября достигла максимального показателя за шесть месяцев, преодолев отметку $2 тыс. Об этом сообщает ежедневная деловая газета Financial Times.
Financial Times: цена золота достигла максимума за полгода
  • РИА Новости

В материале говорится, что продолжающееся подорожание золота вызвано ослаблением доллара США, а также уверенностью инвесторов, что Федеральная резервная система больше не будет повышать ставки.

В ходе торгов, которые прошли 27 ноября, спотовая стоимость драгметалла достигала $2013,1 за унцию. Это является максимумом с мая 2023 года.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился прогнозом касательно дальнейшего роста цен на золото.

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