Financial Times: цена золота достигла максимума за полгода
- РИА Новости
В материале говорится, что продолжающееся подорожание золота вызвано ослаблением доллара США, а также уверенностью инвесторов, что Федеральная резервная система больше не будет повышать ставки.
В ходе торгов, которые прошли 27 ноября, спотовая стоимость драгметалла достигала $2013,1 за унцию. Это является максимумом с мая 2023 года.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился прогнозом касательно дальнейшего роста цен на золото.