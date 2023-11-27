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ЦБ: банки в III квартале отразили 10,8 млн атак на счета клиентов

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Российские банки в III квартале 2023 года отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов.
ЦБ: банки в III квартале отразили 10,8 млн атак на счета клиентов
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ЦБ.

«В III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее», — говорится в сообщении.

Ранее специалист по информационной безопасности и руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков сообщил, что в рунете к октябрю 2023 года число фишинговых сайтов увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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