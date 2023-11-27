ЦБ: банки в III квартале отразили 10,8 млн атак на счета клиентов
- РИА Новости
Об этом сообщили в ЦБ.
«В III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее», — говорится в сообщении.
Ранее специалист по информационной безопасности и руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков сообщил, что в рунете к октябрю 2023 года число фишинговых сайтов увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.