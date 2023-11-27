ЦБ: банки в III квартале отразили 10,8 млн атак на счета клиентов

Российские банки в III квартале 2023 года отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов.

Об этом сообщили в ЦБ.

«В III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее», — говорится в сообщении.

Ранее специалист по информационной безопасности и руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков сообщил, что в рунете к октябрю 2023 года число фишинговых сайтов увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.