МИД: Венгрия планирует заключить соглашение о поставках турецкого газа
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По его словам, Турция продолжит играть важную роль в обеспечении Венгрии энергоресурсами.
«В настоящее время ведутся переговоры о заключении до конца года с крупнейшей турецкой энергетической компанией соглашения о покупке газа», — написал он в соцсетях.
Ранее Венгрия обратилась к Еврокомиссии из-за повышения Болгарией платы за транзит газа из России.
Сийярто также заявил, что Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ).