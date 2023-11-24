МИД: Венгрия планирует заключить соглашение о поставках турецкого газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассчитывает до конца года подписать с турецкой компанией Botas соглашение о поставках газа.

По его словам, Турция продолжит играть важную роль в обеспечении Венгрии энергоресурсами.

«В настоящее время ведутся переговоры о заключении до конца года с крупнейшей турецкой энергетической компанией соглашения о покупке газа», — написал он в соцсетях.

Ранее Венгрия обратилась к Еврокомиссии из-за повышения Болгарией платы за транзит газа из России.

Сийярто также заявил, что Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ).