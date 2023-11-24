Аналитик Чернов: курс доллара может опуститься до 85—87 рублей

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз курсу доллара на ближайшую неделю.

По словам аналитика, на следующую торговую неделю приходится пик налоговых выплат, так как в первые два дня недели, 27 и 28 ноября, компании должны будут выплатить страховые взносы, НДПИ, налог на прибыль организаций, НДФЛ, НДС и акцизы.

«Для уплаты налогов большинство компаний-экспортёров будут конвертировать валютную выручку в рубли, тем самым повышая спрос на них на бирже и, как итог, их стоимость», — объяснил он.

Также Чернов уточнил, что на следующую торговую неделю было перенесено заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться дополнительное сокращение квот на добычу нефти для стабилизации рынка.

«Рост нефтяных котировок также поддержит стоимость рубля. На этом фоне в начале следующей торговой недели американский доллар может подешеветь до 88 рублей. Однако в какие дни, какие компании и в каком объёме продают валютную выручку на бирже, согласно указу президента России о её обязательной продаже, нам неизвестно, поэтому в любой из дней она может последовать, и объёмы продаж валюты на бирже резко возрастут. В таком случае курс доллара может опуститься ещё ниже — в диапазон 85—87 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, рассказал, что тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы.