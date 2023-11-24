Дерипаска спрогнозировал Германии выход на паперть из-за высоких цен на энергию

Высокие затраты на электроэнергию заставят Германию выйти на паперть с протянутой рукой. С таким мнением выступил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой», — написал он в Telegram.

Дерипаска подчеркнул, что дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра не доведут.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов размером в €60 млрд приведёт к тяжёлым краткосрочным последствиям для немецкой экономики.