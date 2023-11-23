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Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

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Банки ОАЭ ужесточили контроль за счетами компаний России после усиления давления со стороны Соединённых Штатов в отношении соблюдения санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале сказано, что банки Объединённых Арабских Эмиратов теперь требуют от граждан России дополнительную документацию и иногда блокируют счета, при этом запрашивая обоснование перевода или сведения о происхождении средств.

Таким образом, чиновники ОАЭ пытаются закрыть «пробелы» в исполнении санкций из-за намерения выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, пишет Bloomberg.

Как сообщило агентство 10 ноября, исполнительный орган ЕС сообщил государствам-членам, что ОАЭ согласились сократить объём поставок в Россию ряда товаров.

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