Правительство России на полгода продлило квоты на вывоз минеральных удобрений
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным.
Уточняется, что цель распоряжения заключается в поддержании достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке.
Таким образом, объём экспортной квоты составит около 17 млн т, в том числе на азотные удобрения — 9,8 млн т, а на сложные удобрения — свыше 7,1 млн т.
В конце августа Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки о снятии ограничений на строительство портовых терминалов для хранения и перевалки минеральных удобрений вблизи береговой линии.