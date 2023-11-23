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Правительство России на полгода продлило квоты на вывоз минеральных удобрений

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Российское правительство до 31 мая 2024 года продлило квоты на вывоз минеральных удобрений.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным.

Уточняется, что цель распоряжения заключается в поддержании достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке.

Таким образом, объём экспортной квоты составит около 17 млн т, в том числе на азотные удобрения — 9,8 млн т, а на сложные удобрения — свыше 7,1 млн т.

В конце августа Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки о снятии ограничений на строительство портовых терминалов для хранения и перевалки минеральных удобрений вблизи береговой линии.

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