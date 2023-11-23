Счётная палата: доля нефтегазовых доходов бюджета стала минимальной за 16 лет
Об этом пишет РБК.
Отмечается, что она составила чуть более 28% всех поступлений.
По данным издания, в абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза — до 5,58 трлн руб.
Среди причин указываются снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации.
Ранее правительство отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива.
Также вице-премьер России Александр Новак заявил, что в настоящий момент цены на нефть находятся на хорошем уровне, нефтяной рынок сбалансирован.