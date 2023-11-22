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Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка России топливом

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка России топливом в полном объёме.
Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка России топливом
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15—20% c последующим снижением мелкооптовых цен.

«Сейчас внутренний рынок обеспечен топливом в полном объёме, сократился дифференциал цен между независимыми автозаправочными станциями и вертикально интегрированными компаниями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Новак заявил, что Россия в этом году добудет 527 млн т нефти.

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