Новак: Россия в этом году добудет 527 млн тонн нефти

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в этом году добудет 527 млн тонн нефти.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн т примерно. В прошлом году было 535 млн т. По углю это примерно 440 млн т, в прошлом году тоже этот же уровень примерно был — 442 млн т», — сказал он.

При этом, по его словам, производство электроэнергии в России вырастет в 2023 году на 0,8% — до 1,15 трлн кВт-ч.

5 ноября Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.