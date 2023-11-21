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Новак: Россия в этом году добудет 527 млн тонн нефти

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в этом году добудет 527 млн тонн нефти.
Новак: Россия в этом году добудет 527 млн тонн нефти
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн т примерно. В прошлом году было 535 млн т. По углю это примерно 440 млн т, в прошлом году тоже этот же уровень примерно был — 442 млн т», — сказал он.

При этом, по его словам, производство электроэнергии в России вырастет в 2023 году на 0,8% — до 1,15 трлн кВт-ч.

5 ноября Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.

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