Юрист Гусятников: банки имеют три основания, чтобы не отдать вкладчику деньги

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал, что банки имеют три законных основания для того, чтобы не отдать вкладчику его деньги.

Об этом он сказал в беседе с агентством «Прайм».

По словам Гусятникова, первым законным основанием является арест на счёт, наложенный судебными приставами. Отмечается, что в этом случае банк лишь исполняет решение суда.

Кроме того, ещё одним законным основанием не отдавать вкладчику деньги является попытка гражданина получить средства по недействительному паспорту.

Третьим основанием юрист назвал подозрение банка в отмывании денег клиентом.

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.