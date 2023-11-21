Аналитик Васильев не исключил укрепления курса рубля в I квартале 2024 года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прокомментировал динамику курса рубля. По его словам, в ноябре — декабре курс доллара будет находиться в диапазоне 85—90 рублей, евро — 88—93 рубля.

«В пользу рубля по-прежнему будут выступать обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортёрами, профицит текущего счёта платёжного баланса России, высокие рублёвые процентные ставки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как предположил Васильев, курс рубля продолжит укрепляться в I квартале 2024 года.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.