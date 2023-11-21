Аналитик Васильев не исключил укрепления курса рубля в I квартале 2024 года
- РИА Новости
«В пользу рубля по-прежнему будут выступать обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортёрами, профицит текущего счёта платёжного баланса России, высокие рублёвые процентные ставки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как предположил Васильев, курс рубля продолжит укрепляться в I квартале 2024 года.
Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.