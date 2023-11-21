Товарооборот Тверской области и КНР превысил 138 млн рублей в первом полугодии

Объём торговли между Китаем и Тверской областью превысил 138 млн рублей по итогам первого полугодия 2023 года.

На сегодняшний день КНР является лидером в торговом обороте региона со странами дальнего зарубежья, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Область поставляет в Китай продукцию кожевенной промышленности, мясо птицы, изделия из меха, древесину, алюминий и изделия из него, а в Китае закупает обувь, электромашины, товары химической промышленности.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%.