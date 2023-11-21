Экономист Перепелица допустил снижение курса доллара до 85 рублей

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица высказался о динамике курса доллара.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что начался налоговый период и экспортёры продают больше валютной выручки, чем обычно.

«Рынок нефти постепенно восстанавливается, что также увеличивает объёмы валютной выручки», — заявил Перепелица.

Ещё одним немаловажным фактором он назвал контроль за оттоком капитала со стороны государства.

Как предположил эксперт, курс доллара может снизиться до 85 рублей в случае сохранения текущих тенденций.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.