Экономист Перепелица допустил снижение курса доллара до 85 рублей
- РИА Новости
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что начался налоговый период и экспортёры продают больше валютной выручки, чем обычно.
«Рынок нефти постепенно восстанавливается, что также увеличивает объёмы валютной выручки», — заявил Перепелица.
Ещё одним немаловажным фактором он назвал контроль за оттоком капитала со стороны государства.
Как предположил эксперт, курс доллара может снизиться до 85 рублей в случае сохранения текущих тенденций.
Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.