Экономист Ордов прокомментировал второе место юаня в системе расчётов SWIFT

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова доктор экономических наук Константин Ордов прокомментировал сообщение о том, что юань опередил евро в системе расчётов SWIFT и занял второе место.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Ордов заявил, что если раньше Китай ограничивал международную торговлю со своей валютой, то изменения рынка и возможность санкций подтолкнули Пекин к распространению нацвалюты.

«Переход на расчёты в национальных валютах становится общемировым трендом. Страны, которые традиционно использовали доллары и евро, понимают, что к ним тоже могут применить санкции и заморозить деньги, поэтому они стараются диверсифицировать свои резервы и торговые операции», — отметил эксперт.

По его словам, систему SWIFT постепенно вытесняют цифровые платформы, которые позволяют гармонизировать национальные платёжные системы и легко проводить операции с нацвалютами.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%.