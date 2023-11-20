RT в Telegram
Подпишись

Экономист Ордов прокомментировал второе место юаня в системе расчётов SWIFT

Короткая ссылка
Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова доктор экономических наук Константин Ордов прокомментировал сообщение о том, что юань опередил евро в системе расчётов SWIFT и занял второе место.
Экономист Ордов прокомментировал второе место юаня в системе расчётов SWIFT
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Ордов заявил, что если раньше Китай ограничивал международную торговлю со своей валютой, то изменения рынка и возможность санкций подтолкнули Пекин к распространению нацвалюты.

«Переход на расчёты в национальных валютах становится общемировым трендом. Страны, которые традиционно использовали доллары и евро, понимают, что к ним тоже могут применить санкции и заморозить деньги, поэтому они стараются диверсифицировать свои резервы и торговые операции», — отметил эксперт.

По его словам, систему SWIFT постепенно вытесняют цифровые платформы, которые позволяют гармонизировать национальные платёжные системы и легко проводить операции с нацвалютами.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить