Силуанов: компании перечислили около 40 млрд рублей по налогу на сверхприбыль

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что российский бизнес уже перечислил около 40 млрд рублей по налогу на сверхприбыль.

Об этом Силуанов сказал в ходе выступления на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации России.

По его словам, изначально Минфин планировал привлечь около 300 млрд рублей по налогу на сверхприбыль.

«Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты — это будет ноябрь-декабрь», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов добавил, что намеченные планы до конца года могут быть реализованы.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль.