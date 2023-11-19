RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Шнейдерман дал прогноз по курсу доллара и евро на следующей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал об ожидающихся изменениях в курсах доллара и евро на следующей неделе.
Аналитик Шнейдерман дал прогноз по курсу доллара и евро на следующей неделе
  • РИА Новости

Специалист отметил, что основными факторами, поддерживающими рост российской валюты, являются на данный момент высокая ключевая ставка Банка России и недавно введённые меры, обязывающие продавать большое количество экспортной выручки.

«Мы ожидаем диапазон 85—88 рублей за доллар на следующей неделе, по евро — 90—96 рублей», — спрогнозировал аналитик.

Он также отметил, что за неделю стоимость нефти марки Brent «сократилась с $81,6 до $76,6 за баррель».

«Но даже корректировка цен на нефть не смогла остановить ослабление доллара», — подчеркнул аналитик.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев выразил уверенность, что в настоящий момент американский доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить