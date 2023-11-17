Посол МИД России: доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире
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Об этом Бердыев сказал в интервью РИА Новости.
«Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям», — подчеркнул он.
Дипломат напомнил о размере американского государственного долга, который, по его мнению, в скором времени обрушится.
В октябре президент России Владимир Путин заявил о постепенном разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.