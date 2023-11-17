RT в Telegram
Подпишись

Посол МИД России: доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире

Короткая ссылка
Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев выразил уверенность, что в настоящий момент американский доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире.
Посол МИД России: доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире
  • Gettyimages.ru

Об этом Бердыев сказал в интервью РИА Новости.

«Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил о размере американского государственного долга, который, по его мнению, в скором времени обрушится.

В октябре президент России Владимир Путин заявил о постепенном разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить