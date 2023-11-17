Посол МИД России: доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев выразил уверенность, что в настоящий момент американский доллар последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире.

Об этом Бердыев сказал в интервью РИА Новости.

«Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил о размере американского государственного долга, который, по его мнению, в скором времени обрушится.

В октябре президент России Владимир Путин заявил о постепенном разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.