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«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ

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Российская компания «Газпром» приступила к отбору газа из своих подземных хранилищ на фоне сезонного понижения температуры воздуха в России.
«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Отмечается, что компания перевела в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ свои дожимные компрессорные станции газотранспортного общества.

Уточняется, что к настоящему моменту отобраны и отправлены в газовые магистрали уже около полумиллиарда куб. м. газа.

В апреле председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков заявил, что «Газпром» обладает запасами газа на 100 лет.

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