Власти Москвы заявили о росте главных социально-экономических показателей с начала года

В январе — сентябре в Москве выросли ключевые социально-экономические показатели, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Один из наиболее значимых результатов нашей работы — это сохранение инвестиционной активности в городе. За первую половину 2023 года вложения в основной капитал составили более 2,2 трлн рублей, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2022-го», — отметил Ефимов.

По его словам, в обрабатывающей промышленности, например, объём производства вырос на 15,1%.

«Экономическая стабильность и рост деловой активности позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и формировать сбалансированный бюджет, устойчивый к внешним вызовам», — добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2016 года статус промышленного комплекса присвоили 70 предприятиям.