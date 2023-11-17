Аналитик Антонов прокомментировал динамику цен на нефть Brent

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал сообщение о том, что стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе 2024 года опустилась ниже $77 за баррель впервые с 7 июля.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что, согласно последнему отчёту Минэнерго США, на неделе, которая завершилась 10 ноября, запасы нефти в стране выросли на 3,6 млн баррелей.

«Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. В итоге за две недели запасы выросли на 17,5 млн баррелей. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали небольшого роста резервов», — пояснил Антонов.

Как считает эксперт, техническая картина говорит о продолжении нисходящего движения цены.

«Учитывая сохраняющиеся геополитические риски, сильного обвала не ожидаю. Если падение замедлится, то зона $74,5—75 должна выступить плацдармом для отскока», — добавил Антонов.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение, что к концу года цена на нефть может составить $90—95 за баррель Brent.