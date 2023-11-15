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Экономист Лобода спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $90—95 к концу года

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение, что к концу года цена на нефть может составить $90—95 за баррель Brent.
Экономист Лобода спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $90—95 к концу года
  • РИА Новости

«До конца года Саудовская Аравия и Россия продолжат сокращать добычу нефти, а в других странах ОПЕК добыча, видимо, по-прежнему будет отставать от плана. Значит, предложение не успеет так вырасти, чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, спрос на сырьё в мире уже превышает предложение, поэтому дефицит топлива в IV квартале, спрогнозированный в Международном энергетическом агентстве, вполне возможен.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.

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