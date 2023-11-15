Аналитик Раманинов объяснил снижение курса доллара на Мосбирже

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля.

«Высокий экспорт (спасибо высоким ценам на нефть) и требования по репатриации и продаже валютной выручки (действуют с 11 октября) увеличили приток валюты. Сокращающийся импорт (видимо, прошлое ослабление рубля и рост процентных ставок из-за роста ключевой повлияли на возможность покупать импортное) уменьшает отток валюты», — объяснил эксперт.

Кроме того, как добавил аналитик, санкционное давление на российский капитал вне России снова нарастает, «меньше мотивации выводить».

«В итоге курс крепнет. 90 рублей — важный уровень. Грубо говоря, он заложен в бюджет. Если от него будет сильно отклоняться вниз — власти вмешаются, сбавят давление на экспортёров по продаже валютной выручки и/или вернутся к покупкам валюты в ФНБ по бюджетному правилу», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей.

По данным на 10:41 мск, курс доллара составлял 89,99 рубля.