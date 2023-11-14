Аналитик Антонов назвал основные факторы укрепления российской валюты

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара на Московской бирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля.

«Основными факторами укрепления российской валюты по-прежнему остаются высокие ставки ЦБ России, ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки до 16% годовых, введение обязательной продажи экспортной выручки в валюте, ослабления доллара и подъёма цен на нефть Brent выше $82», — пояснил аналитик.

Он добавил, что 13 ноября на валютном рынке рубль столкнулся с сопротивлением на пути к отметке 90 рублей за доллар. По последним котировкам, курс опускался до 90,86 рубля, отметил собеседник RT.

При этом, по его мнению, дальнейшая динамика российской валюты остаётся неопределённой.

«Для выхода на новые максимумы требуется преодоление сопротивления на отметке 91,60 рублей за доллар. Преодолеть — значит завершить торги ниже него и потом торговаться ниже хотя бы пару дней. После этого цена может спокойно падать до 90 рублей и будет там к 21 ноября. В случае закрытия торгов выше 92,4 рубля, вероятно последующее восстановление курса до 93,75 рубля вслед за закрытием коротких спекулятивных позиций. Посмотрим, как доллар сегодня отреагирует на инфляционные данные по США за октябрь, которые выйдут в 16:30 по московскому времени. Доллар может развернуться вверх на новостях», — заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля.