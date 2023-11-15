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Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала власти Венгрии активизировать усилия, направленные на прекращение закупок российских энергоносителей.
Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей
  • AFP

Её слова приводит газета Politico.

«Не в их (Венгрии. — RT) интересах продолжать эту зависимость», — сказала Симсон.

Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу того, что России и Венгрии удалось достичь договорённостей по строительству АЭС «Пакш-2».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.

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