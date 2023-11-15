Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей
- AFP
Её слова приводит газета Politico.
«Не в их (Венгрии. — RT) интересах продолжать эту зависимость», — сказала Симсон.
Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу того, что России и Венгрии удалось достичь договорённостей по строительству АЭС «Пакш-2».
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.