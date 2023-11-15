Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала власти Венгрии активизировать усилия, направленные на прекращение закупок российских энергоносителей.

Её слова приводит газета Politico.

«Не в их (Венгрии. — RT) интересах продолжать эту зависимость», — сказала Симсон.

Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу того, что России и Венгрии удалось достичь договорённостей по строительству АЭС «Пакш-2».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.