Московское предприятие разработало сепаратор для горнометаллургической отрасли

Московский научно-технический центр «Бакор» разработал и поставил на поток производство магнитного сепаратора для обогащения руды посредством отделения магнитных примесей.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Это оборудование особо востребовано в горнообогатительной и горнометаллургической промышленности. В год компания планирует выпускать не менее 20 таких устройств», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в проект инвестировано свыше 10 млн рублей. Агрегат обладает улучшенными модифицированными характеристиками и превосходит аналоги.

Испытания первого устройства проходят на горно-обогатительном комбинате в Белгородской области.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что объём производства электрического оборудования на столичных предприятиях увеличился на 104,4% за восемь месяцев текущего года по сравнению с прошлогодними показателями.