RT в Telegram
Подпишись

Оборот внешней торговли России за три квартала 2023 года уменьшился на 16%

Короткая ссылка
Совокупный объём экспорта и импорта России за три квартала (январь — сентябрь) 2023 года составил $530,2 млрд, что на 16% меньше показателя прошлого года. Тогда он составил $629,2 млрд.
Оборот внешней торговли России за три квартала 2023 года уменьшился на 16%
  • РИА Новости

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объём экспорта снизился на 29%. Если раньше он равнялся $448,9 млрд, то в этом году он составил $316,9 млрд.

Импорт при этом увеличился на 18% — с $180,3 млрд до $213,3 млрд.

Профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд, пишет РБК.

В конце октября временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью RT назвал свершившимся фактом разворот российской торговли на Восток и Юг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить