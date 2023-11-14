Оборот внешней торговли России за три квартала 2023 года уменьшился на 16%
- РИА Новости
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объём экспорта снизился на 29%. Если раньше он равнялся $448,9 млрд, то в этом году он составил $316,9 млрд.
Импорт при этом увеличился на 18% — с $180,3 млрд до $213,3 млрд.
Профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд, пишет РБК.
В конце октября временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью RT назвал свершившимся фактом разворот российской торговли на Восток и Юг.