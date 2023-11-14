Оборот внешней торговли России за три квартала 2023 года уменьшился на 16%

Совокупный объём экспорта и импорта России за три квартала (январь — сентябрь) 2023 года составил $530,2 млрд, что на 16% меньше показателя прошлого года. Тогда он составил $629,2 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объём экспорта снизился на 29%. Если раньше он равнялся $448,9 млрд, то в этом году он составил $316,9 млрд.

Импорт при этом увеличился на 18% — с $180,3 млрд до $213,3 млрд.

Профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд, пишет РБК.

В конце октября временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью RT назвал свершившимся фактом разворот российской торговли на Восток и Юг.