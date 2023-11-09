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Президент Боливии: США и Европа перестали играть центральную роль в экономике

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Президент Боливии Луис Арсе заявил в эфире телеканала Bolivia TV, что Соединённые Штаты и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления с отчётом о проделанной работе за прошедший год.

«Развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС, — лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах... что ясно показывает, что они растут быстрее так называемых развитых стран. Эти различия в экономических прогнозах объясняются тем, что старый блок гегемонов в виде США и Европы перестаёт быть центром мировой экономики, уступая блоку стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим в ходе своего выступления он заявил о поразившем мир «многоплановом кризисе» и об угрозе «возрождения фашистских тенденций в разных точках мира».

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР сказал, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.

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