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В ЦБ России заявили о готовности выстроить систему расчётов цифровым рублём с ОАЭ

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ЦБ России вместе с регулятором ОАЭ готов через год выстроить систему быстрых платежей и расчётов цифровым рублём для граждан и бизнеса, заявила первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова.
В ЦБ России заявили о готовности выстроить систему расчётов цифровым рублём с ОАЭ
  • РИА Новости

«Систему быстрых платежей мы отработаем и CBDC (цифровая валюта Центробанков), потому что коллеги уже готовы с цифровым рублём, и мы готовы», — цитирует её ТАСС.

По словам Скоробогатовой, если удастся решить вопрос с идентификацией клиентов, через год можно будет выстроить систему расчётов между странами.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.

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