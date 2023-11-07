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Русский экономический форум пройдёт в Челябинске 9—11 ноября

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В Челябинске 9—11 ноября 2023 года состоится Русский экономический форум. Основная тема мероприятия — поддержка промышленного производства.
Русский экономический форум пройдёт в Челябинске 9—11 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минпрома.

Как рассказали в ведомстве, в день открытия, 9 ноября, пройдёт панельная дискуссия «Поддержка промышленности — комплексный подход».

В пятницу, 10 ноября, будет обсуждаться стратегия роста производительности труда и создание бережливой экономики.

11 ноября посвящено теме «Металлургия будущего».

В форуме примут участие представители соседних регионов, центральной части России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум.

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