Русский экономический форум пройдёт в Челябинске 9—11 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минпрома.
Как рассказали в ведомстве, в день открытия, 9 ноября, пройдёт панельная дискуссия «Поддержка промышленности — комплексный подход».
В пятницу, 10 ноября, будет обсуждаться стратегия роста производительности труда и создание бережливой экономики.
11 ноября посвящено теме «Металлургия будущего».
В форуме примут участие представители соседних регионов, центральной части России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум.