Русский экономический форум пройдёт в Челябинске 9—11 ноября

В Челябинске 9—11 ноября 2023 года состоится Русский экономический форум. Основная тема мероприятия — поддержка промышленного производства.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минпрома.

Как рассказали в ведомстве, в день открытия, 9 ноября, пройдёт панельная дискуссия «Поддержка промышленности — комплексный подход».

В пятницу, 10 ноября, будет обсуждаться стратегия роста производительности труда и создание бережливой экономики.

11 ноября посвящено теме «Металлургия будущего».

В форуме примут участие представители соседних регионов, центральной части России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум.