В Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум, в котором приняли участие порядка 1000 политических и общественных деятелей, экспертов, представителей бизнеса и финансовых институтов из 27 государств мира.

Мероприятие проходило под девизом «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого».

Оно было посвящено различным аспектам разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, которые призваны обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

В ходе церемонии открытия зампредседателя правительства России Алексей Оверчук зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям форума.

«За минувшие годы форум по праву снискал высокий международный авторитет. Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных учёных и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства», — говорилось в приветствии Путина.

В свою очередь, Оверчук отметил, что «в условиях санкций Россия совместно с государствами Евразийского экономического союза обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а около 90% торговли между ними ведётся в национальных валютах».

Организаторами форума стали некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» (Италия), Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс.