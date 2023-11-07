RT в Telegram
Подпишись

В Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум

Короткая ссылка
В Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум, в котором приняли участие порядка 1000 политических и общественных деятелей, экспертов, представителей бизнеса и финансовых институтов из 27 государств мира.
В Самарканде прошёл XVI Веронский Евразийский экономический форум
  • Gettyimages.ru

Мероприятие проходило под девизом «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого».

Оно было посвящено различным аспектам разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, которые призваны обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

В ходе церемонии открытия зампредседателя правительства России Алексей Оверчук зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям форума.

«За минувшие годы форум по праву снискал высокий международный авторитет. Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных учёных и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства», — говорилось в приветствии Путина.

В свою очередь, Оверчук отметил, что «в условиях санкций Россия совместно с государствами Евразийского экономического союза обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а около 90% торговли между ними ведётся в национальных валютах».

Организаторами форума стали некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» (Италия), Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить