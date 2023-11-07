WP: Китай приобрёл глобальную сеть стратегически важных портов

Китай приобрёл сеть стратегически важных портов по всему миру и фактически стал крупнейшим государственным оператором морской инфраструктуры, контролирующей глобальные цепочки поставок, пишет американская газета The Washington Post.

Издание пишет, что большая часть инвестиций была сделана компаниями, принадлежащими китайскому правительству.

«Это фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов, которые лежат в центре глобальных цепочек поставок», — отмечают журналисты.

Как утверждается, десять лет назад китайский лидер Си Цзиньпин запустил Морской шёлковый путь — океанический компонент инициативы «Один пояс — один путь», целью которой является в том числе доступ Китая к мировым рынкам за счёт инвестиций в транспортную инфраструктуру.

В частности, Китай уже получил значительную долю в сети глобальных портов, которые играют центральную роль в мировой торговле. Соединённые Штаты и их союзники при этом всё больше беспокоятся «потенциальными военными последствиями» такой деятельности Китая.

Так, теперь Китай владеет или управляет портами и терминалами почти в 100 точках в более чем 50 странах, охватывая все континенты и океаны. Многие из них расположены вдоль наиболее стратегически важных водных путей.

Аналитик Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver отмечал, что Россия, Китай и КНДР создали угрожающий США треугольник смерти в Тихом океане.