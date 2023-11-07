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WP: Китай приобрёл глобальную сеть стратегически важных портов

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Китай приобрёл сеть стратегически важных портов по всему миру и фактически стал крупнейшим государственным оператором морской инфраструктуры, контролирующей глобальные цепочки поставок, пишет американская газета The Washington Post.
WP: Китай приобрёл глобальную сеть стратегически важных портов
  • Gettyimages.ru

Издание пишет, что большая часть инвестиций была сделана компаниями, принадлежащими китайскому правительству.

«Это фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов, которые лежат в центре глобальных цепочек поставок», — отмечают журналисты.

Как утверждается, десять лет назад китайский лидер Си Цзиньпин запустил Морской шёлковый путь — океанический компонент инициативы «Один пояс — один путь», целью которой является в том числе доступ Китая к мировым рынкам за счёт инвестиций в транспортную инфраструктуру.

В частности, Китай уже получил значительную долю в сети глобальных портов, которые играют центральную роль в мировой торговле. Соединённые Штаты и их союзники при этом всё больше беспокоятся «потенциальными военными последствиями» такой деятельности Китая.

Так, теперь Китай владеет или управляет портами и терминалами почти в 100 точках в более чем 50 странах, охватывая все континенты и океаны. Многие из них расположены вдоль наиболее стратегически важных водных путей.

Аналитик Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver отмечал, что Россия, Китай и КНДР создали угрожающий США треугольник смерти в Тихом океане.

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