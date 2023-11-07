Экономисты МВФ смоделировали мир с двумя раздельными торговыми блоками

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) создали модель мира, в котором работают два никак не взаимодействующих торговых блока.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данной модели, один торговый блок возглавляют США и Европейский союз, а второй — Китай и Россия.

Как отмечают аналитики, возможность формирования такого мира обусловлена тем, что в последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, всё чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией. Так, например, США и Китай ввели в последние годы целый ряд двусторонних торговых барьеров. Ухудшили процесс глобализации и пандемия коронавируса, и последовавшие за ней национальные торговые ограничения многих стран.

По мнению МВФ, разделение мира на два блока приведёт к сокращению доступа к экспортным рынкам и взлёту цен на многие товары. Экономисты фонда при этом считают, что больше всего в данной обстановке пострадает «восточный» блок.

При этом, как указывает агентство со ссылкой на российских экономистов, модель МВФ весьма условна, как и последствия, описываемые в ней. Так, например, заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачёв отметил, что многое в таком двублоковом экономическом мире будет зависеть от конкретной конфигурации блоков — прежде всего «от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия и Украина».

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что власти Китая усилили статистический контроль за экспортом редкоземельных элементов.