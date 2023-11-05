SPA: Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу нефти в декабре
Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки в декабре текущего года, сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.
- РИА Новости
Отмечается, что в декабре королевство будет принимать решение о продлении сокращения.
В октябре профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал заявил, что Россия и Саудовская Аравия совместно контролируют цены на нефть.
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