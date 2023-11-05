SPA: Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу нефти в декабре

Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки в декабре текущего года, сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

РИА Новости

Отмечается, что в декабре королевство будет принимать решение о продлении сокращения. В октябре профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал заявил, что Россия и Саудовская Аравия совместно контролируют цены на нефть.