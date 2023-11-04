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Силуанов: на смену доминировавшим экономикам приходят новые, в том числе Россия

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Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что на смену ранее доминировавшим в мире экономикам приходят новые, в том числе российская и китайская.

Об этом Силуанов сказал в ходе выступления на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия».

«Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят — Китай, Россия, Индия», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил министр, старые экономики начинают «сдуваться» в том числе в политическом плане, в то время как страны Востока активно развиваются.

Ранее Силуанов отметил, что доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании.

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