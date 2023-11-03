Якушев: в УрФО оборот розничной торговли вырос на 8% по итогам восьми месяцев
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Об этом информирует «Вслух.ру».
По его словам, рост к аналогичному периоду прошлого года отмечен как в сфере торговли продуктами питания (+6,2%), так и в сегменте непродовольственных товаров (+9,7%).
Уход западных компаний не сказался на покупательской активности жителей УрФО, подчеркнул полпред.
«Они продолжают совершать привычные им покупки, пользоваться услугами. А это, в свою очередь, является стимулом для развития отечественного ретейла», — отметил Якушев.
Ранее Владимир Якушев заявил, что в Уральском федеральном округе по итогам января — августа индекс промышленности составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.