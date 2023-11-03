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Представитель ЕК: страны ЕС хранят на Украине около 3 млрд кубометров газа

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Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что страны Европейского союза хранят на Украине около 3 млрд кубометров газа.
Представитель ЕК: страны ЕС хранят на Украине около 3 млрд кубометров газа
  • Gettyimages.ru
  • © songqiuju

Об этом Макфи рассказал РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, Украина обладает большими газовыми хранилищами, которые европейские страны уже давно используют для собственных нужд.

«Европейские компании сейчас хранят на Украине порядка 3 млрд кубометров газа», — сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал, что чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.

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