Аналитик Мильчакова: ЦБ наращивает запасы золота из-за токсичности мировых валют

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прокомментировала известие о том, что Россия наращивает запасы золота.

Она объяснила рост резервов золота в России «токсичностью» мировых резервных валют, кроме юаня, поскольку почти половина золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована в центральных банках стран Запада.

«Рост доли золота в структуре золотовалютных резервов является для России хорошей заменой доллару США и евро, так как это высоконадёжный актив, защищённый от инфляции», — объяснила Мильчакова в беседе с URA.RU.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прокомментировал рост цен на золото до $2 тыс. за унцию. По его словам, это происходит потому, что в текущий момент драгметалл вновь воспринимается как традиционный защитный актив.