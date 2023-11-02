Карты UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом 3 ноября
- РИА Новости
«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платёжной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», — сообщает ТАСС со ссылкой на поддержку банка в официальном чате владельцев карты.
Ранее стало известно, что в США ввели санкции против Почта Банка, ВБРР, банка «Русский стандарт», Абсолют Банка и ХКФ Банка.
В Госдепе отметили, что США ввели новые ограничения против более 200 юридических и физических лиц в связи с СВО.