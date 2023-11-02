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Карты UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом 3 ноября

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Карты платёжной системы UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом с 3 ноября.
Карты UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом 3 ноября
  • РИА Новости

«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платёжной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», — сообщает ТАСС со ссылкой на поддержку банка в официальном чате владельцев карты.

Ранее стало известно, что в США ввели санкции против Почта Банка, ВБРР, банка «Русский стандарт», Абсолют Банка и ХКФ Банка.

В Госдепе отметили, что США ввели новые ограничения против более 200 юридических и физических лиц в связи с СВО.

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