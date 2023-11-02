В Минфине заявили об отсутствии намерений вводить налог на сверхприбыль повторно
«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», — приводится его заявление на сайте Минфина России.
Вместе с этим он добавил, что у министерства нет планов менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в следующем году.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль.