RT в Telegram
Подпишись

В Минфине заявили об отсутствии намерений вводить налог на сверхприбыль повторно

Короткая ссылка
Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что у ведомства нет планов по повторному введению налога на сверхприбыль.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», — приводится его заявление на сайте Минфина России.

Вместе с этим он добавил, что у министерства нет планов менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в следующем году.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить