«Газпром» и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба «Газпрома».
«Газпром» и правительство Узбекистана подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны намерены развивать двустороннее взаимодействие по поставкам и транспортировке газа, а также сотрудничать в области геологоразведки и добычи углеводородов.
Ранее представители Узбекистана начали переговоры с компанией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа.