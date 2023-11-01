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«Газпром» и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

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Российская компания «Газпром» и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.
«Газпром» и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба «Газпрома».

«Газпром» и правительство Узбекистана подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны намерены развивать двустороннее взаимодействие по поставкам и транспортировке газа, а также сотрудничать в области геологоразведки и добычи углеводородов.

Ранее представители Узбекистана начали переговоры с компанией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа.

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