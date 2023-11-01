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ВТБ заявил о повышении ставок по вкладам на 2,5 процентных пункта с 2 ноября

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ВТБ со 2 ноября повысит ставки по вкладам в среднем на 2,5 процентного пункта, максимальная доходность составит до 16% годовых.

«Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 п. п. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада», — сказано в сообщении банка.

При переводе пенсии в банк максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых, отметила пресс-служба, сообщение которой приводит ТАСС.

31 октября Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях. Максимальная доходность составит 14% вместо 12%.

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