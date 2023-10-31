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Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых

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Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях. Максимальная доходность составит 14% вместо 12%.
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода», — сказано в сообщении.

Как отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков, вслед за недавним повышением ключевой ставки банк повысил ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%.

27 октября Банк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения либо сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.

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