Чистая прибыль НОВАТЭКа выросла вдвое по итогам девяти месяцев

Компания «НОВАТЭК» представила результаты работы за девять месяцев текущего года.

Об этом пишет oilcapital.ru.

Чистая прибыль компании по РСБУ выросла более чем вдвое — до 404,39 млрд рублей. Показатель аналогичного периода за минувший год составлял 185,59 млрд рублей.

При этом выручка НОВАТЭКа уменьшилась на 8,2% — до 574,4 млрд рублей.

Себестоимость продаж компании составила в январе — сентябре 326,22 млрд рублей (-6%), валовая прибыль — 248,2 млрд рублей (-10%).

Ранее советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин сообщил, что в октябре в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизельного топлива.