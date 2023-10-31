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Чистая прибыль НОВАТЭКа выросла вдвое по итогам девяти месяцев

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Компания «НОВАТЭК» представила результаты работы за девять месяцев текущего года.
Чистая прибыль НОВАТЭКа выросла вдвое по итогам девяти месяцев
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом пишет oilcapital.ru.

Чистая прибыль компании по РСБУ выросла более чем вдвое — до 404,39 млрд рублей. Показатель аналогичного периода за минувший год составлял 185,59 млрд рублей.

При этом выручка НОВАТЭКа уменьшилась на 8,2% — до 574,4 млрд рублей.

Себестоимость продаж компании составила в январе — сентябре 326,22 млрд рублей (-6%), валовая прибыль — 248,2 млрд рублей (-10%).

Ранее советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин сообщил, что в октябре в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизельного топлива.

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